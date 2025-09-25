Аксенов: возвращение регионов в РФ открыло Крыму новый рынок и возможности

Глава Республики добавил, что экономический эффект от сотрудничества регионов двусторонний - он заметен и в Крыму, и на исторических территориях

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сентября. /ТАСС/. Воссоединение ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией открыло Республике Крым новый рынок и новые экономические возможности, сообщил в интервью ТАСС глава Республики Крым Сергей Аксенов.

30 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин и главы регионов Донбасса и Новороссии после проведенного референдума подписали договоры о присоединении этих территорий к России.

"Конечно, повлияло, - ответил он на вопрос о том, повлияло ли воссоединение регионов с РФ на социально-экономическое состояние Республики Крым. - В целом это огромный потенциальный рынок. И к нам едут люди закупаться с точки зрения сельского хозяйства, продукции, производимой на территории Республики Крым. В целом, Херсонская область и раньше, в Украине, служила рынком [для крымчан]. Мы закупали там дешевые овощи и так далее."

Он добавил, что экономический эффект от сотрудничества регионов двусторонний - он заметен и в Крыму, и на исторических территориях.

ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России по итогам референдумов, прошедших там с 23 по 27 сентября 2022 года. Крым и Севастополь вернулись в состав РФ после референдума, проведенного в марте 2014 года на фоне госпереворота на Украине.