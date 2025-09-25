Служба эксплуатации проверила механизмы подъемника и заменила некоторые детали

НАЛЬЧИК, 25 сентября. /ТАСС/. Канатные дороги, ведущие на склоны горы Эльбрус (Кабардино-Балкария), заработали после больших регламентных работ, длившихся около трех недель. Специалисты проверили механизмы подъемника и заменили некоторые детали, сообщили ТАСС в институте развития Кавказ.РФ.

Служба эксплуатации проводила работы в течение трех недель. После дефектоскопии были проведены необходимые работы. На опорах и станциях заменили механизмы, обеспечивающие безопасность службы канатной дороги.

"Канатная дорога - сложный механизм и, конечно, как и любое транспортирующее средство, требует периодического обслуживания. Особое внимание нужно уделить трущимся элементам. К примеру, на станции "Мир - Гарабаши" заменили канаты, обслужили балансиры и зажимы для кабин, поменяли двигатель, обновили стекла на кабинах гондол, покрасили их. Кроме того, провели пробные запуски с помощью 200 литровых бочек", - рассказали ТАСС представители Кавказ. РФ.

"Большая инспекция" по регламенту проводится на всех канатных дорогах каждый год. Ранее сообщалось, что практически все оборудование и комплектующие, которые используют для проведения капитального обслуживания на подъемнике на курорте "Эльбрус" - российского производства. Приэльбрусье - курорт с полувековой историей, место зарождения отечественного альпинизма и горнолыжного спорта. Здесь доступны более 20 км современных трасс. Третья очередь канатной дороги, связывающая станции "Мир" и "Гарабаши" - самая высокогорная в стране. Ее высота - 3 847 м.