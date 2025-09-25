Каждый десятый участник опроса признался, что случаи применения силы были и в его семье, 30% сказали о подобных конфликтах в семьях знакомых

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Все меньше россиян считают, что применение физической силы в семейных ссорах даже однократно стоит прощать. Об этом свидетельствуют результаты опроса аналитического центра ВЦИОМ, опубликованные на сайте организации.

"В обществе наблюдается сдвиг в восприятии допустимости насилия. Более половины россиян убеждены, что даже однократный случай рукоприкладства со стороны партнера непростителен. За последние годы доля сторонников этой позиции возросла, а тех, кто допускает прощение, сократилась", - говорится в сообщении.

Так, в 2019 году доля респондентов, считающих, что стоит простить партнера в таких случаях, составляла 39%, в 2025 году - 28%. Причем чаще так считают мужчины (37%) и старшее поколение (29-35%). Женщины же и молодое поколение скорее не готовы прощать домашнее насилие (67% и 67-69%).

Каждый десятый россиянин признался, что случаи применения силы были и в его семье, 30% сказали о подобных конфликтах в семьях знакомых. Почти половина (45%) считают, что семей, сталкивающихся с семейно-бытовым насилием, в России много, чаще об этом говорят женщины (53% против 35% среди мужчин).

Почти треть (31%) опрошенных считают, что в таких ситуациях стоит решать конфликты внутри семьи, 25% призывают обращаться в полицию, еще по 16% и 15% - за помощью к родственникам и в социальные службы.

Опрос проводился 30 августа, в нем приняли участие 1 600 россиян в возрасте от 18 лет.