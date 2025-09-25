Республика включилась в нацпроект "Инфраструктура для жизни", в который входит федеральный проект "Модернизация коммунальной инфраструктуры"

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Свыше 200 объектов водоснабжения и 650 сетей отремонтируют в ДНР до 2030 года, сообщили в пресс-службе Минстроя РФ по итогам рабочей встречи главы ведомства Ирека Файзуллина с главой республики Денисом Пушилиным.

"Основная тема - снижение потерь воды при транспортировке, - сказано в сообщении. - В период до 2030 года намечено построить и модернизировать более 200 объектов и 650 км сетей, а также проложить новые водоводы. За счет различных источников финансирования проведены работы по строительству и реконструкции 118 объектов водоснабжения и 112,3 км водопроводных сетей".

Отмечается, что республика включилась в нацпроект "Инфраструктура для жизни", в который входит федеральный проект "Модернизация коммунальной инфраструктуры". Работа по восстановлению инфраструктуры ведется вместе с регионами-шефами. Особое внимание - четырем районам Донецка, которые ранее были прифронтовыми.