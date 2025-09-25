В Центре общественной стабильности активиста назвали "молодым патриотом и борцом за истину"

БЕЛГРАД, 25 сентября. /ТАСС/. В центре Белграда на одном из фасадов создан мурал, посвященный активисту Чарли Кирку, которого в Сербии назвали "молодым патриотом и борцом за истину".

"На фасаде в Белграде мы создали мурал, посвященный Чарли Кирку, молодому патриоту и борцу за истину, который стал жертвой тех, кто хотел заставить замолчать иное мнение. Его жизнь была прервана насилием, но его послание остается сильнее, чем когда-либо. Его смерть - это больная рана, но и предупреждение для всех нас", - сообщили в Центре общественной стабильности (ЦОС), который выступил инициатором акции.

В организации подчеркнули, что для сербского общества Кирк стал "не только голосом свободы, но и символом традиционных ценностей и нормальности в эпоху, когда эти ценности находятся под постоянным ударом". "Он защищал семью, веру и свободу слова - столпы, без которых ни одно общество не может выжить. Поэтому он стал вдохновением для миллионов, а его имя будет произноситься с уважением", - отметили в центре.

По словам инициаторов, мурал должен напомнить, что идеи и убеждения Кирка продолжают жить. "Этим муралом мы хотели показать, что идеи и убеждения Чарли не исчезли вместе с ним. Они живут в каждом человеке, который не боится говорить правду и стоять за своими принципами. Наш долг - продолжить эту борьбу, а эта стена в Белграде пусть станет свидетельством того, что истина и мужество невозможно стереть", - заявили в ЦОС.

31-летний Кирк умер в больнице после того, как в него стреляли 10 сентября во время его выступления в университете в Ореме (штат Юта). Активист, придерживавшийся консервативных взглядов, был сторонником президента США Дональда Трампа и неоднократно выступал против американской военной помощи Украине. Тайлер Джеймс Робинсон, подозреваемый в убийстве Кирка, был задержан вечером 11 сентября, ему предъявили обвинения по семи пунктам. Окружной прокурор в штате Юта обещал добиться смертной казни для Робинсона.

ЦОС был основан в 2004 году и с тех пор занимается продвижением диалога, демократических ценностей и патриотических основ в сербском обществе. Центр объединяет аналитиков и общественных деятелей, регулярно организует трибуны и дискуссии. Кроме того, организация проведет в ближайшее воскресенье массовые акции в поддержку властей "Граждане против блокад", которые начнутся в 17:00 по местному времени более чем в 200 городах и населенных пунктах по всей Сербии.