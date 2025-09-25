Однако месяц не достигнет рекордных показателей тепла, отметил научный руководитель Гидрометцентра

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Сентябрь 2025 года превысит климатические нормы по температуре, но не станет рекордно теплым. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В прошлом году сентябрь был летним месяцем, потому что средняя месячная температура составила 17,1 градуса, что полностью соответствует средним значениям августа. Нынешний сентябрь будет теплым, примерно на 2 градуса выше нормы, но все-таки он не станет рекордно теплым", - сказал он.

Ранее Вильфанд сообщал ТАСС о том, что сентябрь 2025 года войдет в историю как один из самых засушливых.