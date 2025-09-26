В России призвали кормить всех школьников бесплатно

Бесплатные горячие обеды нужно предоставлять в том числе ученикам 5-9 классов, заявил ответственный секретарь координационного совета Национальной родительской ассоциации Алексей Гусев

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Бесплатное горячее питание должно быть распространено на всех школьников, в том числе учеников 5-9-х классов. Такое мнение ТАСС выразил ответственный секретарь координационного совета Национальной родительской ассоциации Алексей Гусев.

В России бесплатное горячее питание в школах один раз в день предоставляют ученикам с первого по четвертый классы, а также детям из многодетных семей, сиротам и детям с ограниченными возможностями здоровья. Остальные питаются платно. Ранее в Госдуму внесли законопроект о бесплатном двухразовом питании для всех российских школьников.

"Мы в последние годы очень активно по поручению президента участвуем в общественном контроле строительства школ, а также питания школьников. Наша ассоциация со своей стороны давно говорит о том, что нужно обеспечить бесплатным горячим питанием всех школьников - не только младшие, но и старшие классы", - сказал он.

Эксперт добавил, что также в России нужно до конца решить вопрос со школьной медициной. "Чтобы при каждом образовательном учреждении у нас был не просто один медик на несколько зданий, а все же чтобы было специально оборудованное медицинское место. Сейчас есть ситуации, когда в одном учреждении может быть несколько зданий, они могут быть на разном расстоянии, а медицинский работник один, и иногда без оборудованного кабинета", - пояснил он.

Гусев также прокомментировал поправки в закон о бюджете на 2025 год и законопроект о бюджете на 2026-2028 гг., которые внес в правительство Минфин РФ. "Те приоритеты, которые обозначены в новом бюджете, нам кажутся очень правильными. Для нас очень важна тема того, что новые школы строятся - к 2030 году выделят 110 млрд рублей на 150 школ. И важно то, что это не только стройка, но и капитальный ремонт", - подчеркнул он.