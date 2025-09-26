Аксенов: в Крыму с уважением относятся к переехавшим из Донбасса и Новороссии

Глава республики отметил, что их опыт жизни в трудных условиях помогает легко адаптироваться к жизни в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сентября. /ТАСС/. Жители Республики Крым с глубоким уважением относятся к уроженцам исторических регионов России, Донбасса и Новороссии, которые приняли решение переехать жить на полуостров, сообщил в интервью ТАСС глава Республики Крым Сергей Аксенов.

30 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин и главы регионов Донбасса и Новороссии после проведенного референдума подписали договоры о присоединении этих территорий к России.

"С точки зрения адаптации здесь, по-моему, никаких проблем нет. Мы с радостью всегда всех встречали в Крыму. Жители исторических регионов - это вообще наши братья, и всегда [ими] были. Раньше мы жили в одной стране и с уважением к ним относились, понимая, что людям пришлось за это время перетерпеть - они жили на территориях [в составе Украины] с риском для здоровья, жизни своей личной и своих детей и внуков. То, как они прошли эти испытания, заслуживает глубокого уважения. Молодые ребята, практически дети, которые в военные действия просидели в окопах, в подвалах, под бомбежками", - сказал Аксенов.

Глава республики отметил, что жители Донбасса и Новороссии пережили ситуации, которые "не пожелаешь и врагу", поэтому они легко адаптируются к жизни в Крыму.

ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России по итогам референдумов, прошедших там с 23 по 27 сентября 2022 года. Крым и Севастополь вернулись в состав РФ после референдума, проведенного в марте 2014 года на фоне госпереворота на Украине.