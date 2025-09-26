Сотрудники ведомства проводят санитарно-эпидемиологическое расследование

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 26 сентября. /ТАСС/. Семейная пара из города Мегион (ХМАО), госпитализированная в тяжелом состоянии, употребляла грибы домашнего приготовления. Вспышки ботулизма в Ханты-Мансийском автономном округе нет. Об этом сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

Ранее в Telegram-каналах появились публикации, что в Югре два человека 55 и 59 лет госпитализированы с ботулизмом после обеда, их тяжелое состояние пытаются стабилизировать врачи. При этом в ряде публикаций сообщалось о якобы возможной вспышке ботулизма.

"В связи с распространившейся в СМИ информации о пищевом отравлении в городе Мегион Управление Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре вспышку ботулизма не подтверждает", - говорится в сообщении. В управлении отмечают, что сотрудники ведомства проводят санитарно-эпидемиологическое расследование двух случаев подозрения на ботулизм, это члены одной семьи, которые употребляли в пищу грибы домашнего приготовления.

"Реализация населению указанной продукции не производилась", - сказано в сообщении.

Ранее в департаменте здравоохранения Югры сообщали ТАСС, что семейную пару из Мегиона госпитализировали с симптомами отравления пищевыми продуктами, содержащими ботулотоксин. По данным департамента, предположительным источником отравления стали консервы домашнего производства. Состояние пациентов оценивается специалистами как стабильное, им оказывается необходимая медицинская помощь.