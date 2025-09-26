Директор департамента развития территорий КРДВ Вячеслав Завалин отметил, что создание качественных занятий способствует увеличению числа молодых людей, которые потом остаются в родном регионе

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Около 70% досуга для молодежи в регионах Дальнего Востока создается за счет развития креативных индустрий. Об этом на форуме "Российская креативная неделя" сообщил директор департамента развития территорий Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) Вячеслав Завалин.

"Мы провели социальные исследования на Дальнем Востоке - 70% досуга молодежи создается креативными индустриями. То есть 70% досуга связано с креативной экономикой, а это - качество жизни", - сказал он.

Завалин отметил, что создание качественного досуга также способствует увеличению числа молодежи, которая впоследствии остается в родном регионе. "Молодой человек принимает решение - он остается у себя на малой родине или уезжает дальше искать себя. Не только с точки зрения самореализации, но и искать <…> [лучшее] качество жизни, комфортное пребывание", - добавил он.

Кроме того, по словам Завалина, самая большая "стройка" креативной экономики сегодня происходит именно на Дальнем Востоке, в том числе благодаря мастер-планам. "Мы были первые, <…> начали интегрировать систему [мастер-планирования] на креативную инфраструктуру, включать ее в мастер-планы. <...> У нас есть своя информационная система управления проектами, именно по мастер-планам, и там есть отдельная методология, отдельный раздел, как управлять "стройкой" креативных пространств", - сказал он.

Форум-фестиваль "Российская креативная неделя" проходит в Москве 25-27 сентября в Национальном центре "Россия".

