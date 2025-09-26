Медалью также был награжден бригадир Усть-Мензенской лесопожарной станции-2 Красночикойского участка КГСАУ "Забайкальское лесохозяйственное объединение" Алексей Арефьев

ЧИТА, 26 сентября. /ТАСС/. Участкового лесничего Александра Выскубова, погибшего от нападения медведя во время обследования лесного пожара в Забайкальском крае, посмертного наградили региональной медалью "За честь и мужество". Соответствующую инициативу губернатора Александра Осипова поддержали депутаты краевого Заксобрания.

В мае 2025 года лесной пожар в Хилокском округе Забайкалья приблизился к территории Ингодинского участкового лесничества. На его обследование направилась группа лесных пожарных. Два человека отделились от основной группы, и в этот момент на них напал медведь. Один лесничий погиб от полученных ран на месте, второй выжил и самостоятельно вернулся к людям.

"При исполнении служебных обязанностей по охране и защите леса Выскубов Александр Владимирович набрел на берлогу медведя. Столкнувшись лицом к лицу с опасностью, получил травмы, несовместимые с жизнью", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Кроме того, медалью "За честь и мужество" был награжден бригадир Усть-Мензенской лесопожарной станции-2 Красночикойского участка КГСАУ "Забайкальское лесохозяйственное объединение" Алексей Арефьев. Он организовал эвакуацию пожарных, оказавшихся в огненной ловушке. Благодаря его оперативным действиям удалось избежать трагических последствий и вывести людей из опасной зоны.

Медаль "За честь и мужество" утверждена в Забайкалье в 2009 году. Награждаются ею лица, проявившие самоотверженность, мужество и отвагу при спасении людей, охране общественного порядка, в борьбе с преступностью, во время стихийных бедствий, пожаров, катастроф и других чрезвычайных ситуаций. Также медаль вручают за смелые и решительные действия, совершенные при исполнении воинского, гражданского или служебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни.