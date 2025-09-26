Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин поблагодарил за оказанное республике доверие в проведении масштабного спортивного соревнования

КАЗАНЬ, 26 сентября. /ТАСС/. Победителей и призеров IV Всероссийских соревнований по стрельбе из лука "Кубок Генерального прокурора Российской Федерации" наградили в Казани. Церемония закрытия турнира прошла на "Ак Барс Арене", передает корреспондент ТАСС.

"Завершился очередной чемпионат России по стрельбе из лука на кубок Генерального прокурора. Спортсмены продемонстрировали железную волю к победе и высочайший профессионализм. Я благодарен судейскому сообществу, представителям Федерации [стрельбы из лука], всем родителям и всем причастным к этому чемпионату, которые сделали его настоящим спортивным праздником. Я желаю спортсменам новых спортивных успехов. Пусть удача сопутствует вам во всем", - обратился к участникам турнира заместитель генерального прокурора Российской Федерации Николай Шишкин.

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин выразил благодарность за оказанное республике доверие в проведении масштабного спортивного соревнования и выразил надежду, что турнир поспособствует развитию этого вида спорта в регионе.

Президент Российской федерации стрельбы из лука Зоригто Манханов напомнил, что в рамках турнира в Казани был дан старт строительству специализированного центра стрельбы из лука. "Особые надежды вселяет начало строительства нового лучного тира в Казани. Это значит, что в Татарстане будет еще больше чемпионов, и мы будем чаще приезжать сюда на соревнования всероссийского, а возможно и международного уровня. Казань, принимавшая чемпионаты мира, доказала, что способна на все", - отметил он.

Соревнования проходили с 22 по 26 сентября на стадионе "Ак Барс Арена". В 2025 году на участие заявились рекордные 600 спортсменов из более чем 40 регионов, включая Донецкую и Луганскую народные республики, а также Запорожскую область. Ранее турнир принимали олимпийский стадион "Фишт" в Сочи и спорткомплекс "Лужники" в Москве.