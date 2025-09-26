Николай Бойцов продавал алкоголь еще в 90-е годы, сообщила Татьяна

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 сентября. /ТАСС/. Задержанный по делу о массовом отравлении суррогатом в Сланцевском районе Ленинградской области Николай Бойцов продавал алкоголь еще в 90-е годы вместе с покойным мужем другой подозреваемой Ольги Степановой. Об этом сообщила ТАСС невестка Степановой Татьяна.

"Мою свекровь оклеветал человек, который занимался данной деятельностью в 90-е, вместе с ее бывшим покойным супругом. И занимается этим "бизнесом" по сей день, боясь назвать реальные имена", - сказала Степанова.

Как сообщали ТАСС в правоохранительных органах, Бойцов ранее привлекался к административной ответственности за незаконную продажу алкоголя. Вторая фигурантка, Степанова, по данным собеседника агентства, работает учителем-дефектологом в детском саду №10 города Сланцы.