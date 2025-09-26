В Чернигове начались перебои с водоснабжением

Все объекты водоканала оказались обесточены

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Все объекты водоканала в Чернигове на севере Украины оказались обесточены, в городе начались перебои с водоснабжением. Об этом сообщается в Telegram-канале коммунального предприятия "Черниговводоканал".

Согласно сообщению, авария на всех водоканалах города была зафиксирована в 13:40 по местному времени (совпадает с московским). По состоянию на 16:00 водоснабжение по районам города восстанавливается постепенно. Часть потребителей все еще остается без воды.

Помимо отсутствия воды в Чернигове, ранее также сообщалось об отключении электроэнергии и остановке движения троллейбусов в городе. В пятницу днем украинские СМИ сообщали о взрывах и возникшем после них пожаре в Чернигове. Позже глава Черниговской областной администрации Вячеслав Чаус заявил, что сразу несколько объектов энергетической инфраструктуры получили повреждения. В результате в Чернигове и Черниговском районе были перебои со светом.