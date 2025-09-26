Президент России назвал режиссера необыкновенно талантливым, мудрым и обаятельным человеком

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным режиссера Тиграна Кеосаяна, который умер на 60-м году жизни. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Примите глубокие соболезнования в этот тяжелый час в связи с кончиной Тиграна Эдмондовича Кеосаяна. Искренне разделяю постигшее вас огромное горе, - говорится в сообщении. - Ушел из жизни выдающийся режиссер, сценарист, актер, яркий, творческий, необыкновенно талантливый, мудрый и обаятельный человек, которого мы все искренне любили".

Президент отметил, что Кеосаян посвятил себя служению искусству, трудился с полной отдачей, был открыт и доброжелателен к коллегам и почитателям его дарования. Он также добавил, что режиссер сделал многое для сбережения и развития лучших традиций отечественного киноискусства, обогатил культурную жизнь страны яркими, самобытными работами, а его творчество отражало дух и настроение времени.

"Светлая память о нем навсегда сохранится в сердцах его близких, друзей, коллег по профессиональному цеху. Всех, кто знал этого сильного духом человека и настоящего патриота России", - подытожил глава государства.