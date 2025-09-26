В регионе около 900 объектов культурного наследия, требующих восстановления, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин

АСТРАХАНЬ, 26 сентября. /ТАСС/. Астрахань в 2026 году примет 11-й парламентский форум "Историко-культурное наследие России". Его проведение поддержала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в Telegram-канале.

"Стараемся делать все, чтобы их (объекты культурного наследия - прим. ТАСС) сохранить, но без новых инструментов и механизмов это сделать непросто. Именно для поиска решений в этом вопросе сегодня в Новгородской области в рамках парламентского форума "Историко-культурное наследие России" председатель Совета Федерации Валентина Ивановна Матвиенко поддержала наше предложение провести форум в следующем году в Астраханской области", - написал он.

Бабушкин подчеркнул, что в регионе около 900 объектов культурного наследия, требующих восстановления, больше половины - объекты архитектуры. "В частности, такая тема как кремли России могла бы стать ключевой в обсуждении в следующем году. Поскольку у них особая роль в истории страны", - добавил губернатор.

Ранее власти сообщали, что за счет средств федерального бюджета проводится реставрация ряда объектов культурного наследия, в частности, это Свято-Владимирский храм и башни Астраханского кремля, биржа 1906-1910 годов постройки.