Эксперт Водовозов назвал смертельную дозу метанола для человека

Как отметил врач-терапевт высшей категории, для отравления достаточно 30 мл, а для летального исхода - 50 мл

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Летальным исходом для человека становится употребление 50 мл чистого метанола. Об этом ТАСС сообщил врач-терапевт высшей категории, токсиколог Алексей Водовозов.

В Сланцевском районе Ленинградской области в сентябре медики зафиксировали 19 смертей после употребления суррогатного алкоголя, из них подтверждено 8 случаев, где причиной гибели стал метанол.

"Для отравления метанолом достаточно 30 мл. А вот где-то 50 мл чистого метанола - это уже летальный исход. То есть довольно незначимое количество требуется для того, чтобы человек, к сожалению, нас покинул", - отметил Водовозов.

Эксперт предположил, что причиной отравления в Ленобласти стала халатность при изготовлении суррогата. "Не помыли самогонный аппарат, если очень просто. Его нужно было промыть, чтобы первую фракцию убрать. Потому что в первой фракции как раз скапливается метанол. А там, видимо, было их (фракций - прим. ТАСС) несколько. То есть его не мыли вообще, такое впечатление, если вот скопилось такое значимое количество, что народ стал погибать", - рассказал эксперт.

Водовозов уточнил, что в промышленном производстве есть специальные технологии, которые позволяют разделить метанол и этанол.