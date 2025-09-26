Праздник основывается на повествовании первого церковного историка Евсевия Кесарийского об обретении Креста, на котором был казнен Иисус Христос

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Русская православная церковь в субботу отмечает Воздвижение честного и животворящего Креста Господня, или Крестовоздвижение. Это один из двенадцати главных (двунадесятых) церковных праздников и вместе с тем день строгого поста, во время богослужений которого совершается поклонение верующих кресту, который священнослужители выносят в центр храма из алтаря.

О празднике

Праздник Воздвижения Креста Господня основывается на повествовании первого церковного историка Евсевия Кесарийского об обретении Креста, на котором был казнен Иисус Христос. Для поиска главной святыни христианства римский император Константин Великий (272-337) организовал археологическую экспедицию. Раскопки возглавила его мать, царица Елена. Дата обретения Честного Креста точно не известна, наиболее часто ее относят к 326 году.

По преданию, под языческим святилищем Венеры на месте горы Голгофы царица Елена обнаружила три креста, внешне не отличимые друг от друга (рядом с Христом были распяты два разбойника), при этом крест Господень удалось определить по тому, что от прикосновения к нему исцелился тяжелобольной человек и ожил умерший, которого в этот момент несли мимо на погребение. Иерусалимский патриарх Макарий стал высоко поднимать крест, чтобы его смогли увидеть множество людей, собравшихся к месту обретения святыни. На торжественное поднятие креста вверх ("воздвижение") и указывает название праздника.

"В этом празднике мы прежде всего вспоминаем связанный с этим событием поворот в истории человечества, который на много веков вперед определил исторический путь бытия Церкви. Потому что Римская империя, которая три века обрушивала на Церковь демоническую в своей злобе силу гонений, в лице императора Константина полагает все величие и всю силу государства к стопам креста в этом событии. Церковь, которая до того была едва терпима или вовсе нетерпима, находилась на нелегальном или полулегальном положении на протяжении веков, становится сначала дозволенной, потом поддерживаемой, потом, фактически, государственной, и для множества людей открывается возможность вхождения в ограду Церкви. И можно сказать, что в празднике Воздвижения Креста Господня освящается сам принцип симфонии, то есть принятия церковью всего того доброго, что есть в человеческой истории, в государстве и в человеческой жизни, если это доброе не восстает против правды Христовой", - рассказал ТАСС председатель учебного комитета Русской православной церкви, ректор Общецерковной аспирантуры и докторантуры (ОЦАД) протоиерей Максим Козлов.

По его словам, этот подчеркивающий связь христианства с реальным миром праздник является значимым напоминанием и для сегодняшних христиан. "Мы не должны уходить в какое-то свое частное убежище, в такое гетто, где нам удобно, в какую-то априорную критичность по отношению к тому, что творится в реальной истории сегодня, но мы должны жить и действовать в ней", - добавил собеседник агентства.

Отец Максим отметил, что в этом празднике церковь прославляет и сам Крест Христов и процитировал одно из песнопений, в которых крест именуется "царей - державой, демонов - язвой, ангелов - славой". "То есть Крест Господень является великой и реальной силой, данной Христом своей Церкви. И историческое христианство в его разных ветвях проносит почитание креста через всю свою историю. Древневосточные церкви, западная традиция, классические протестанты приемлют крест на своих храмах как священное изображение и, тем самым, Крест Христов остается вечным символом христианской культуры - от ее начала до XXI века", - заключил священник.