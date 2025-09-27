Пасечник назвал день вхождения ЛНР в РФ "самым знаковым" за время правления регионом

Этот день был важен и для всех жителей, которые накануне на референдуме приняли решение о возвращении на историческую родину, подчеркнул глава Луганской Народной Республики

ЛУГАНСК, 27 сентября. /ТАСС/. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил в интервью ТАСС, что день подписания договора о вхождении республики в состав России 30 сентября 2022 года стал "самым знаковым за все время руководства" регионом.

"Очень хорошо помню день, когда мы собрались в Георгиевском зале Кремля для подписания договора о вхождении республики в состав России. Для меня лично он стал самым знаковым за все время моего руководства ЛНР. Уверен, что этот день был важен и для всех жителей Луганщины, которые накануне на референдуме приняли решение о возвращении на историческую родину. 30 сентября 2022 года, когда мы вместе с нашим президентом [Владимиром Путиным] и руководителями других новых субъектов под аплодисменты зала стояли на сцене, держась за руки, мне было радостно и спокойно. Ведь Донбасс, наконец-то, был дома, в кругу семьи! Я хорошо понимал, что это начало нового этапа в истории нашего края, что впереди нас ждет большая и ответственная работа. И республика постепенно станет одним из успешных и процветающих субъектов России", - сказал Пасечник.

Он отметил, что ожидания от вхождения ЛНР в состав России "находят практическое отражение" в жизни республики, поскольку позитивные изменения происходят во всех сферах жизни региона. "Конечно, нам еще многое предстоит сделать. Но я уверен, мы со всем справимся", - выразил уверенность глава ЛНР.

С 23 по 27 сентября 2022 года в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. Подавляющее большинство их жителей высказались за такой шаг. 30 сентября президент РФ Владимир Путин и главы регионов подписали договоры о присоединении этих территорий к России. 4 октября Путин подписал законы о ратификации договоров о принятии ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.

Полный текст интервью будет опубликован 30 сентября.