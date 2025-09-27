Украинская речь слышна на пляжах, в заведениях общепита, но никакой реакции со стороны крымчан на нее нет, отметил глава республики

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сентября. /ТАСС/. Жители Крымского полуострова не испытывают ненависти к украинцам, которые стали заложниками действующего киевского режима во главе с Владимиром Зеленским, сообщил в интервью ТАСС глава Республики Крым Сергей Аксенов.

"В 2014 году, когда Крым уже вернулся на историческую родину, у нас же не было такой вражды и ненависти с точки зрения отношения населения. Мы никакой ненависти не испытывали и не испытываем сейчас, на самом деле. Большинство проживающих понимают, что они заложники ситуации. В Крыму никогда остро не реагировали на украинский язык, наоборот, украинский, крымскотатарский и русский были обозначены как государственные языки. Приезжие с Украины никогда здесь не подвергались никакой дискриминации", - сказал Аксенов.

Он добавил, что в Крыму украинская речь слышна на пляжах, в заведениях общепита, но никакой реакции со стороны крымчан на нее нет. Глава республики добавил, что, к сожалению, жители Украины познали на себе силу пропаганды, киевский режим смог настроить друг против друга людей, которые учились в одних школах.

30 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин и главы регионов Донбасса и Новороссии после проведенного референдума подписали договоры о присоединении этих территорий к России. ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России по итогам референдумов, прошедших там с 23 по 27 сентября 2022 года. Крым и Севастополь вернулись в состав РФ после референдума, проведенного в марте 2014 года на фоне госпереворота на Украине.