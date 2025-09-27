Эти территории имеют колоссальный потенциал, считает глава Республики Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сентября. /ТАСС/. Исторические регионы России - Донбасса и Новороссии - имеют колоссальный потенциал. Их развитие даст толчок развитию всей России, сообщил в интервью ТАСС глава Республики Крым Сергей Аксенов.

"Потенциал этих субъектов колоссальный. Большинство доходов в бюджет Украины и до 2014 года, и после было в том числе с этих территорий, поскольку это действительно промышленно развитые регионы, развитые в отношении производства в части сельского хозяйства. На мой взгляд, то, что там есть, точно позволит людям чувствовать себя комфортно при правильном и эффективном использовании совместно с федеральными властями, при разработке правильных программ и их реализации. Все это, несомненно, даст толчок всей России", - сказал он.

По словам Аксенова, Крым стал примером того, как можно за ограниченный срок преобразить регион и восстановить экономику. За 11 лет в составе России полуостров показал колоссальный рост благодаря поддержке президента, федеральных органов власти, поддержке всех россиян. "Мы чувствовали эту моральную поддержку всегда, знали, что в любой ситуации мы не останемся со сложностями один на один. <…> Все это ждет новые регионы - успешное развитие в составе Российской Федерации", - добавил глава Республики Крым, отметив готовность крымских специалистов оказывать помощь Донбассу и Новороссии в любых вопросах.

30 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин и главы регионов Донбасса и Новороссии после проведенного референдума подписали договоры о присоединении этих территорий к России. ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России по итогам референдумов, прошедших там с 23 по 27 сентября 2022 года. Крым и Севастополь вернулись в состав РФ после референдума, проведенного в марте 2014 года на фоне госпереворота на Украине.