Эксперт Вепринцев: право не сдавших ОГЭ школьников учиться в колледже оправданно

Заведующий Региональным центром развития студенческого самоуправления учреждений СПО Тульской области уверен, что "оставлять таких ребят без шанса на профессиональное будущее, без "социального лифта" - это тупиковый путь"

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Идея давать право не сдавшим ОГЭ девятиклассникам учиться в колледжах на рабочих и служащих поможет добиться справедливости и открыть новые возможности для российских подростков. Таким мнением поделился с ТАСС заведующий Региональным центром развития студенческого самоуправления учреждений СПО Тульской области Роман Вепринцев.

Ранее в Минпросвещения РФ заявили ТАСС, что ведомство поддерживает инициативу давать право не сдавшим ГИА девятиклассникам обучаться по программам профессиональной подготовки рабочего и служащего, определенным властями субъектов.

"Это важный и своевременный шаг в сторону социальной справедливости. Жизнь многогранна, и далеко не каждый подросток в 15-16 лет показывает блестящие академические результаты по причинам, часто не связанным с его реальными способностями. Семейные обстоятельства, проблемы со здоровьем, просто не сработавший контакт с учителем - все это может стать причиной провала на ГИА. Оставлять таких ребят без шанса на профессиональное будущее, без "социального лифта" - это тупиковый путь. Закон дает им возможность не потерять год, а главное - не потерять веру в себя. Он становится для них тем самым "запасным аэродромом", который позволяет мягко приземлиться и начать новый виток", - сказал он.

Вепринцев отметил, что ключевая задача сейчас - не просто открыть дверь в колледж, а создать такую среду, где этот путь не будет восприниматься как "второсортный" или "прощальный". Для этого, по его словам, представители системы СПО должны выстроить эффективную систему диагностики и мотивации студентов, усилить модуль по общеобразовательным дисциплинам и укрепить партнерство с предприятиями.

"В долгосрочной перспективе успех инициативы зависит от нас самих. Если мы сможем превратить колледжи не в "камеру хранения" для неуспевающих, а в современные образовательные центры, где дают актуальные навыки на лучшем оборудовании, а партнеры-работодатели ждут наших выпускников с достойной зарплатой, - тогда мы решим и кадровый вопрос, и дадим молодым людям настоящую путевку в жизнь. Этот закон - не финиш, а старт для большой работы всей системы среднего профобразования", - добавил эксперт.