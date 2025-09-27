Глава региона уверен, что ожидания жителей республики от вхождения в состав России оправдались

ЛУГАНСК, 27 сентября. /ТАСС/. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник в интервью ТАСС выразил уверенность в том, что ожидания жителей ЛНР от вхождения региона в состав России оправдались.

"Уверен, что ожидания жителей Луганской Народной Республики от воссоединения с Российской Федерацией оправдались. Благодаря постоянной поддержке президента России [Владимира Путина], правительства [РФ] и регионов-шефов, усилиям региональной и муниципальной власти происходят колоссальные изменения к лучшему. Никогда еще Луганщина не видела таких темпов строительства, модернизации и технологического обновления", - сказал он.

С 23 по 27 сентября 2022 года в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. Подавляющее большинство их жителей высказались за такой шаг. 30 сентября президент РФ Владимир Путин и главы регионов подписали договоры о присоединении этих территорий к России. 4 октября Путин подписал законы о ратификации договоров о принятии ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.

Полный текст интервью будет опубликован 30 сентября.