В конкурсе "Мисс Россия" впервые используют ИИ при подготовке к финалу

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Национальный конкурс красоты "Мисс Россия" впервые использует искусственный интеллект (ИИ) при подготовке к проведению торжественной церемонии финала. Об этом в интервью ТАСС сообщила генеральный директор конкурса Анастасия Беляк.

"При подготовке участницы искусственным интеллектом пользоваться не будут, но будем использовать его при подготовке к церемонии финала, который пройдет 4 октября в концертном зале "Барвиха Luxury Village". Шоу, которое мы будем сейчас готовить, частично будет создано при поддержке искусственного интеллекта", - рассказала она.

Беляк призналась, что иногда в работе приходится обращаться за помощью к ИИ.

"Искусственный интеллект - сейчас один из трендов вообще в мире. Мы со своей стороны, конечно, ежедневно пользуемся, обращаемся к тем или иным чатам, какие-то вопросы задаем", - сказала собеседница агентства.

Конкурс "Мисс Россия - 2025" стартовал 15 сентября и продлится до 4 октября. В этому году дирекция получила рекордное количество заявок - их число достигло 90 тыс. За титул будут бороться девушки из Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Новосибирска, Владивостока, Республики Саха (Якутия), Татарстана, а также Москвы и Санкт-Петербурга.

О конкурсе

"Мисс Россия" - ежегодный российский конкурс красоты, впервые он прошел в Париже в 1927 году. Изначально в нем участвовали только русские эмигрантки. В Советском Союзе конкурс был возрожден в 1989 году под названием "Мисс СССР". С этого момента он ежегодно проходит в Москве. С 2016 года конкурс патронирует Министерство культуры РФ.

Победительница получает корону из белого золота, денежный приз, а также шанс представлять Россию на международных конкурсах. Отборочные туры проходят во всех субъектах РФ. Заявку на участие в смотре могут подать незамужние девушки в возрасте от 18 до 23 лет включительно ростом от 173 см.

В 2024 году титул Мисс Россия завоевала Валентина Алексеева, которая вошла в число 12 лучших участниц на "Мисс Вселенная".