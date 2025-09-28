Директор национального конкурса "Мисс Россия" Анастасия Беляк рассказала в интервью ТАСС о новых технологиях, которые впервые будут применяться в этом году, необходимых качествах для завоевания титула, новых внеконкурсных мероприятиях, а также поделилась советами, как покорить жюри с первого взгляда и воспитать поколение победителей на международных конкурсах

Конкурс "Мисс Россия 2025" стартовал 15 сентября и продлится до 4 октября. В этому году дирекция получила 90 тыс. заявок — это рекордное количество.

— Анастасия, расскажите, какие новые подходы применяются в этом году при подготовке к финалу? Используете ли вы в своей работе искусственный интеллект?

— Искусственный интеллект — это сейчас один из трендов вообще в мире. Мы со своей стороны, конечно, ежедневно пользуемся, обращаемся к тем или иным чатам, какие-то вопросы задаем. При подготовке участниц искусственным интеллектом пользоваться не будем, но будем использовать его при подготовке к церемонии финала, который пройдет 4 октября в концертном зале "Барвиха Luxury Village". Шоу, которое мы будем сейчас готовить, частично будет создано при поддержке искусственного интеллекта.

— В каком костюме представит финалистка Россию на международном конкурсе "Мисс Вселенная", который пройдет в ноябре в Таиланде?

— Времени у нас осталось немного, поэтому мы, конечно, уже готовим и гардероб, и проекты, с которыми наша победительница поедет на конкурс. Проблема в том, что мы не знаем, кто это будет, поэтому сшить платье на данном этапе невозможно. Но у нас есть идеи национального костюма, который мы прорабатываем с российскими дизайнерами, и есть примерные наброски вечернего платья, в котором девушка будет выходить на сцену. Как минимум, если это будет брюнетка — это один цвет платья, если это будет блондинка — другой.

— Кого в этом году больше: девушек с высшим образованием или средним?

— Однозначно и в этом году, и в предыдущие годы девушек-студенток, которые учатся в вузе, всегда больше, чем тех, кто получает среднее образование. У нас есть девушки, которые только закончили школу, они еще пока только поступают или только-только идут в 11 класс, такие девушки есть, но основная аудитория — студентки первых, вторых, третьих курсов. И есть малое количество девушек, кто уже закончил вуз, работает по специальности, и есть, конечно, интересные кейсы: кто-то уже развивает свой бизнес, профессионально строит карьеру. Их отпускают руководители на конкурс на три недели, и нам очень приятно.

— Поделитесь составом жюри?

— Могу только примерно сказать, что это будут, конечно, звезды российского шоу-бизнеса, представители российской моды, наши победительницы прошлых лет, поскольку для нас очень важен взгляд красивой девушки с опытом в области конкурсов красоты на новых молодых участниц.

— Каким образом выбирается жюри? На что обращают особое внимание при отборе кандидатов?

— Для нас важно, чтобы человек был медийный, с одной стороны, с другой стороны, это должен быть представитель той сферы, которая смежная с нами. Поэтому, конечно, это профессионалы в области бьюти-индустрии, фэшн-индустрии, конкурсов красоты, люди, которые регулярно сталкиваются с индустрией шоу-бизнеса и понимают, какой должна быть девушка, чтобы привлекать внимание, быть харизматичной и, собственно, суметь пройти этот путь достойно и представить нашу страну.

— Анастасия, а как покорить жюри?

— На мой взгляд, исходя из того опыта, который у меня есть, покорить жюри на самом деле не так сложно. Понятно, что каждая девушка красивая, все участницы, которые вошли в состав в этом году, собрались здесь, чтобы участвовать и побеждать. Поэтому, конечно, каждая из нынешних конкурсанток — интересная, красивая, симпатичная, какая-то аутентичная. Но этого недостаточно.

— А какими еще качествами должна обладать девушка, чтобы одержать победу в конкурсе?

— Больше всего, наверное, важна харизма. Наша "Мисс Россия 2024" Валентина Алексеева говорит часто в интервью, что на международном конкурсе красоты "Мисс Вселенная" очень важно представлять себя как харизматичную, яркую девушку. На нашем конкурсе то же самое. Очень важно, как девушка себя несет, как она идет, разговаривает, просто даже заходит в комнату, где сидят члены жюри. Потому что члены жюри видят девушек впервые не на сцене: у нас есть прежюри, за неделю до финала происходит интервью у членов жюри с девушками.

И вот исходя из того, как она заходит в комнату, где сидят члены жюри, ты уже понимаешь, кто сможет выйти на сцену достойно, а кто немного потеряется

И важно не потеряться, зайти так, чтобы всем было понятно, что ты уже королева. Также важен интеллект, чтобы была возможность поговорить о чем-то с девушкой, она не говорила глупости и могла четко сформулировать мысль, например, на пресс-конференцию чтобы было не стыдно пригласить победительницу. Поэтому интеллект, эрудиция, хорошее образование — тоже важно. Ну и, наверное, самопрезентация: насколько ты себя несешь, как ты можешь о себе рассказать, как ты можешь зайти, повернуться. Это очень важно.

— Проходят ли конкурсантки психологическую подготовку? Был ли какой-то неудачный опыт?

— У нас в команде педагогов есть коучи с психологическим образованием, которые могут помочь в какой-то критической ситуации: когда девушке тяжело или какому-то коллективу. Например, девушки не могут о чем-то договориться, такое бывает. И здесь очень важно правильно поддержать, и такие люди у нас в команде есть. Хочу отметить, что в команде педагогов есть коучи, которые с первого дня начинают командную работу с девушками, знакомя их, проводя с ними профессиональные игры на построение команды, например. И таким образом девушки быстрее узнают друг друга, ищут себе друзей, сбиваются в какие-то правильные коллективы.

Мне кажется, что немного искажено представление о конкурсе красоты: очень много каких-то историй о модельном бизнесе, что конкурсантки подбрасывают стекла в туфли, ругаются. Это какие-то пережитки прошлого. Ничего из этого не происходит. Максимум, кто-то на кого-то обиделся в столовой — какие-то обыкновенные, бытовые ссоры. Практически все находят себе подружек. В 2023 году такая компания собралась — их человек десять, они все дружат, все время вместе, на все вечеринки, концерты ходят толпой. Приехавшие из разных городов девушки дружат до сих пор. Это очень здорово. Нам кажется, что мы делаем большое дело по объединению молодых девушек.

— Планируются ли в этом году какие-то внеконкурсные мероприятия для участниц и зрителей в рамках финала?

— Да. Каждый год мы стараемся наполнить программу девушек какими-то интересными событиями. И в этом году решили, что мы обязательно должны отвезти девушек на экскурсию по Москве, потому что многие из них приезжают из регионов, и буквально второй раз они оказались в Москве и ничего не знают. То, что нам кажется привычным, для них это "вау". Соответственно, хочется показать нашу столицу в полной своей красе. Еще у нас задумана экскурсия в Третьяковскую галерею. Хотим конкурсанткам показать шедевры галереи, чтобы девушка, которая приехала из далекого своего города, увидела это своими глазами. Нам кажется, это важно. И, конечно, у них будет множество мероприятий, встреч с "Мисс Россия" прошлых лет.

— С кем легче работать — представительницами регионов или москвичками? Есть ли какие-то особенности? Можно ли сказать, что регионы более пробивные, цепкие?

— Хороший вопрос. Мне кажется, что это очень индивидуально и зависит не от того, какой регион ты представляешь, а от того, какой ты человек. Наверное, можно сказать, что девушки из столицы, возможно, чуть меньше заинтересованы, чем девушки из далеких уголков просто потому, что для девушки из далекого уголка это уникальный шанс показать себя, быть замеченной и чего-то достичь. Московские девушки чуть более разбалованы просто потому, что они и так уже на виду, у них чуть больше возможностей. Но это все очень индивидуально, по большому счету, все зависит от человека и от личности. Я бы не стала дифференцировать по городам.

— А были случаи, когда конкурсантка по всем основным критериям подходила, но по какой-то причине вы решили не давать ей зеленый свет?

— Сложный вопрос, но если мы видим, что девушка красивая, но на кастингах ведет себя как-то неделикатно, не очень адекватно, исчезает, мы ждем ее на кастинге, а она не приходит и три дня не отзывается, и мы понимаем, что не можем положиться на этого человека, потому что он не держит слово, и понимаем, что нам будет с ней сложно работать, какой бы красивой она ни была, в таких случаях мы можем отказать, потому что наша задача не решать эти скандальные проблемы, а заниматься подготовкой к шоу и воспитывать подрастающее поколение молодых девушек в правильном ключе.

— Не жалко прощаться с очень красивыми девушками?

— Не могу сказать, что жалко, потому что мне кажется, наша страна действительно богата красивыми девушками. Когда приезжаешь даже на международные конкурсы, ты понимаешь, что наши девушки настолько отличаются от многих других представителей с хорошей стороны, что у нас такой запас красоты, что, если не одна, так другая.

— А как вы относитесь к хирургическим вмешательствам?

— В современном мире этого стало так много, что еще пять лет назад я бы однозначно сказала, что мы против. Как будто бы мир стал более лоялен, и так много появилось возможностей для того, чтобы чуть-чуть улучшить свою внешность, что как будто бы это стало более привычным в повседневной жизни. Но мне кажется, что наша задача все-таки искать девушку с естественной красотой и пропагандировать эту естественную красоту. Поэтому мы, конечно, не очень поощряем. Какие-то глобальные изменения вообще неприемлемы.

Сейчас, конечно, есть проблема с легкой коррекцией внешности: кто-то делает себе губы, кто-то еще что-то. Но это нас, конечно, тоже беспокоит, потому что кажется, что когда это сделано вульгарно и слишком нарочито, это некрасиво. Бывает, что девушка чуть-чуть что-то скорректировала, и ты даже заметить этого не можешь, потому что выглядит она хорошо. Но когда приходят девушки с большими сделанными губами, мы, конечно, однозначно говорим нет.

— Анастасия, а какие сложности возникают при организации такого масштабного проекта?

— Я думаю, самое основное — это то, что у тебя происходит огромное количество мероприятий, событий и активностей в очень короткий и сжатый период, и тебе за эти три недели нужно сделать проектов как за целый год.

Конечно, это достаточно стрессовая ситуация для всей команды: и для организаторов, и для всех подрядчиков, стилистов, визажистов, всех, кто работает на проекте, и для самих участниц, потому что многие впервые оказываются в таком ритме жизни

Тяжеловато всех замотивировать и выстроить организационные процессы так, чтобы все сложилось в такой короткий срок и эффективно.

В остальном, мне кажется, мы целый год, пока готовим новый конкурс, ждем момента его старта. Ты понимаешь, что, с одной стороны, это энергозатратно, а с другой — понимаешь, настолько это классно, и ты так ждешь этого дня, когда наконец-то все пятьдесят участниц выйдут на сцену, начнется шоу, и даже на последней репетиции ты стоишь, у тебя стучит сердце, и думаешь, что вот сейчас случится что-то очень классное. И ради этого, собственно, стоит делать проект.

— Влияет ли международный опыт, полученный в других странах, на развитие "Мисс Россия"?

— Конечно, да. Без этого в принципе невозможно развиваться, если ты не будешь обмениваться опытом и не будешь смотреть, как это работает в индустрии в других странах. В прошлом году, например, при подготовке Валентины к "Мисс Вселенная" мы очень активно смотрели на новый подход к дефиле. Он такой, скорее, азиатский или латиноамериканский. Он более харизматичный, чем принято в северных странах. В северных странах девушка, скорее, выходит больше как модель, более спокойно, а в Латинской Америке и азиатских странах девушка выходит очень заметно на сцену. И мы решили попробовать пойти этим путем и немного трансформировать подход к подготовке нашей участницы. И мне кажется это выстрелило, потому что Валентина приехала с успехом.

— Был ли у вас опыт работы с иностранными дизайнерами, модельерами, гримерами? Есть ли отличия в методах работы?

— Мы работали и очень любим американского фотографа Фадила Беришу, который делал в 2013 году фотосессию для участниц и несколько раз для победительниц. Это официальный фотограф "Мисс Вселенной". Он снимал долгие годы всех победительниц конкурса. И, конечно, это очень классный опыт, потому что он делает за два часа столько кадров, сколько обычно мы снимаем за трое суток. И этот каждый кадр можно взять. Он просто берет девушку, ставит ее в угол и делает такие фотографии, которые, в общем, не делает никто. В этом смысле, конечно, опыт был уникальный, поэтому иногда есть смысл с кем-то известным поработать из индустрии, кто работает немного по-другому, но эффективнее.

— А сейчас с какими фотографами работаете?

— Пока с нашими.

— Не будете звать иностранных специалистов?

— В этом году нет, посмотрим. Может, в следующем, но сомневаюсь.

— Чем "Мисс Россия" отличается от иностранных конкурсов?

— У нас немного другие девушки и параметры. Например, мы все-таки придерживаемся подхода, что нужны достаточно высокие девушки. У нас рост от 173 см и выше. И то мы его, в общем-то, снизили, потому что раньше это было от 175 см, и девушки всегда побеждали ростом метр восемьдесят. Последние семь лет мы снизили немного стартовый рост, потому что наблюдается какая-то общая демографическая тенденция, что очень много красивых девушек, но не настолько высоких, как это было раньше. Поэтому мы пытаемся соответствовать, быть во времени.

Когда мы смотрим на другие конкурсы, то видим, что у них рост может быть 167 см, а у нас сложно себе такое представить. Кроме того, в каких-то международных конкурсах, например, на "Мисс Вселенной", сейчас, насколько я помню, возраст может быть практически любой. Там уже участвуют женщины очень взрослые. У нас, конечно, все-таки это молодые девушки. Потом уже, когда девушка становится старше, чаще всего выходит замуж и может уже участвовать в конкурсе "Миссис". Но так не во всех странах. У нас все-таки более традиционный подход к жизни женщины.

— У вас не возникали какие-то проблемы, связанные с политической обстановкой в мире? Например, необъективно оценивали участниц на международном конкурсе "Мисс Вселенная"? Конкурс вне политики?

— На мой взгляд, какие-то политические факторы влияют в меньшей степени, чем личностные. Важна конкретная персона девушки. И прошлый год это хорошо доказал: Валентина вошла в топ-12, чего не было десять лет точно. Последний раз в топ-12 входила Елизавета Голованова в 2012 году. И вот здесь стало ясно, что вообще нет какой-то политической подоплеки, что важна сама девушка. Валентина вышла, и весь зал кричал "Russia". И это было настолько эффектно, все подходили и говорили: "Какая классная девушка", столько было поддержки в интернете. Поэтому я не могу сказать, что это как-то принципиально влияет. Если ты подходишь под параметры конкурса, то, наверное, никаких проблем нет.

— Какие меры предпринимаются для обеспечения прозрачности и честности проведения конкурса? Многим кажется, что все уже предрешено, и нет смысла бороться за титул.

— Знаете, собаки лают, а караван идет. В этой индустрии всегда все плохое, что происходит с конкурсами красоты, обязательно привяжется информационно к конкурсу "Мисс Россия" просто потому, что он самый известный, национальный и на слуху. Поэтому, к сожалению, такая проблема есть, но невозможно постоянно бороться с тем, что тебя путают с другим конкурсом, говорят какие-то вещи, которых нет. Это будет всегда. Мне кажется, здесь надо просто поспокойнее смотреть на эту ситуацию и не обращать внимания. Мы максимально открыто рассказываем об этапах отбора на конкурс, проводим открытые кастинги, когда любая девушка может прийти, показаться членам жюри и стать потом участницей.

У нас нет никаких взносов. Мы оплачиваем все билеты и на кастинг, и на конкурс, когда девушка приезжает уже на подготовку. То есть мы максимально отдаем, а не берем у этих девушек, что бывает редко. Чаще всего есть какие-то взносы у этих непонятных конкурсов, девушки покупают какие-то лицензии, все свое привозят, платья тоже сами покупают.

У нас профессиональный подход, мы со своей стороны обеспечиваем участниц всем необходимым на конкурсе. И самое главное, что любая девушка может принять участие в конкурсе

Не нужно быть "Мисс" своего региона или "Мисс" города: то есть ты можешь быть простой девушкой из Екатеринбурга, а можешь быть победительницей конкурса "Мисс Екатеринбург", но мы на обеих посмотрим одинаково.

И если девушка, не имея титула, будет более эффектная и интересная, чем "Мисс" этого города, то мы возьмем ее, мы здесь абсолютно открыты. То есть не нужно обладать короной какого-то города, чтобы поучаствовать в конкурсе "Мисс Россия". Это абсолютно объективно. Ты можешь вообще никем не быть, просто быть хорошей девчонкой, прийти на конкурс, и мы тебя заметим, и, возможно, ты выиграешь конкурс "Мисс Россия".

— Если бы у вас была возможность придумать новую оригинальную номинацию для конкурса "Мисс Россия", что бы это было?

— "Мисс хорошая шутка", потому что чувство юмора — тоже очень важный фактор. Важно, чтобы девушка была интересной обществу, медиасреде, будущей "Мисс", потому что просто красивая, холодная, но не умеющая поддержать разговор или что-то рассказать, быть веселой, живой, настоящей, — не очень хорошо. Нам надо подумать об этом (создании номинации — прим. ТАСС). До этого мы, конечно, не задумывались, но сейчас вы навели меня на эту мысль, и, может быть, мы придумаем что-то веселое в ближайшее время.

— А как вы думаете, чем отличается нынешнее поколение?

— Мне кажется, что поколение условно 15 лет назад было чуть более замотивировано быть первым во всем. Сейчас в век, когда очень активно развиваются социальные сети, ты можешь стать известной вообще будучи никем. Раньше нужно было что-то сделать: пойти на какой-нибудь конкурс "Фабрика звезд" и вот только тогда был шанс стать известной певицей. Сейчас ты можешь просто снимать про себя короткие видеоролики, выкладывать их в интернет и стать популярной. Поэтому как будто бы сейчас чуть меньше мотивации у девушек, которые идут в эту индустрию, делать что-то очень серьезное для того, чтобы стать известной.

— Как вы планируете дальше развивать конкурс? Есть ли какие-то планы на ближайшие пять лет?

— Мы, наверное, исходим из реального времени. То есть трансформируется время, трансформируемся и мы. У нас был период, когда мы обязательно летали во все регионы, проводили там живые кастинги, тратили очень много сил и времени на то, чтобы собрать 200 человек в Новокузнецке и увидеть их воочию. Сейчас все-таки мы можем этих девушек увидеть дистанционно: связаться по видеосвязи и посмотреть на них, попросить прислать видео, фотографии. И только уже будучи уверенными, что девушка нам подходит, только тогда мы ее привозим в Москву и смотрим на кастинге.

Поэтому мне кажется, что мы будем двигаться дальше, исходя из того, как будет меняться мир. План есть: воспитать поколение будущих "Мисс Россия", которые станут активно побеждать на международных конкурсах, но сказать, что есть какой-то детально проработанный план по тому, как мы будем меняться, сложно. Нам кажется, что мы и сейчас не так плохи, чтобы очень сильно трансформироваться. Будем следить за теми тенденциями, которые есть, и исходить из этого.

— А является ли проект выгодным с коммерческой точки зрения?

— Он очень в этом смысле благотворительный, социальный. Конечно, мы на этом не зарабатываем, мы просто профессионально делаем свое дело и очень много вкладываем сил, денег и времени в развитие этой индустрии. Сказать, что мы зарабатываем какие-то сумасшедшие деньги на контрактах, — нельзя. Это больше такая правильная социальная история для наших девушек.

— А есть ли возможность организовать финал конкурса в другом городе? Есть ли такие планы?

— Мы думали об этом. Как-то был очень популярен город Сочи, мы даже думали, что, может быть, это было бы так красиво, в каком-то теплом курортном городе организовать финал, но мы поняли, что с технической точки зрения это очень сложно — привезти туда команду и все организовать там. Поэтому пока что мы остаемся в Москве.

— Что "Мисс Россия" дает победительницам и не только победительницами, но и участницам, на выходе? Открываются ли новые горизонты?

— Мне кажется, что конкурс "Мисс Россия" — первый шаг к успеху. Это платформа для девушек, где они могут сначала заявить о себе, что они вообще существуют, и рассказать о том, какие у них взгляды. И дальше, если наши взгляды сойдутся, мы поможем ей развить то направление, которым она хочет заниматься, поможем с медийной точки зрения, потому что после конкурса девушка становится резко популярной, многим интересной, к ней прикованы взгляды и журналистов, и каких-то пабликов в интернете, и просто фанатов конкурса, ее узнают на улицах.

Поэтому мы даем медийность, возможность вообще заявить о себе, и дальше мы, конечно, готовы поддержать в реализации тех проектов, которые есть у девушек. И зависит уже только от нее, насколько она смогла взять за этот год, который у нее был. Кто-то становится Оксаной Федоровой — известной на всю страну. У нее есть очень много проектов, которыми можно гордиться. Кого-то забывают буквально через год, потому что ничего не происходит, и, может быть, как выяснилось, у девушки были все возможности, но она не смогла ничего сделать интересного, чтобы запомниться людям и выйти уже после "Мисс Россия" кем-то и что-то делать. У нас, кстати, есть очень хорошие кейсы.

— Медийность больше помогает или мешает?

— На мой взгляд, помогает. Когда мы встречались с нашими конкурсантками, первое, о чем я говорила, что "сегодня вечером уже про вас напишут". И кто-то напишет: "Ой, ты такая красивая и классная", а кто-то: "Боже, какой у нее нос". Или: "Какая она кривая, косая". И уже сейчас к этому нужно быть готовым, что у медийности есть две стороны. Поэтому надо морально подготовиться и сказать: "А мне все равно, я знаю, чего я стою, кем я стану и как я к этому пришла". И важно только это.

Очень часто бывает, что девушка красивая или потенциал у нее был, но не смогла, сломалась по пути. Решила, что ей проще вообще этим не заниматься, не пытаться доказать всему миру, что она самая классная, лучшая, а спокойно заниматься чем-то другим. Это тоже выбор. Медийность, конечно, в большей степени помогает, чем мешает, если ты захочешь правильно ею воспользоваться: если сможешь реализовать себя и показать людям, которые смотрят на тебя через экран, какая ты настоящая, и что интересного ты можешь дать этому миру.