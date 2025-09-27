Само обсуждение подобных ограничений для собаководов подрывает многолетние достижения в развитии дог-френдли-среды в стране, отметил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Российская кинологическая федерация (РКФ) не поддержала законопроект о введении запрета на посещение с питомцами общественных мест, подобные ограничения подрывают многолетние достижения в развитии дог-френдли-среды (от англ. dog friendly - дружелюбная к собакам) в России. Об этом рассказал ТАСС президент РКФ Владимир Голубев.

Ранее в "Парламентской газете" сообщалось, что владельцам собак могут запретить посещать с питомцами магазины, заведения общепита, медицинские и образовательные учреждения, а также учреждения культуры. Это следует из законопроекта, подготовленного рабочей группой Госдумы по совершенствованию законодательства об обращении с животными. Исключение предлагается сделать только для собак-поводырей.

"Уже несколько дней в стране обсуждается инициатива депутатов Госдумы по законопроекту, ограничивающему посещение общественных мест с собаками, если речь не идет о собаках-поводырях. Важно отметить, что законопроект пока только планируется к рассмотрению - в результате инициатива может быть и отклонена. Тем не менее общественная реакция вполне объяснима. Само обсуждение подобных ограничений для собаководов подрывает многолетние достижения в развитии дог-френдли-среды в нашей стране, где уже были достигнуты значительные успехи", - сказал Голубев.

По его словам, создается впечатление, что инициатива направлена на формальное решение проблемы, а не на устранение ее причин. "По мнению депутатов, необходимость запрета обусловлена ростом числа нападений собак на окружающих. Если собака проявляет агрессию на улице или в общественных местах - это следствие плохого воспитания и безответственности хозяина. Необходимо сосредоточиться именно на этом аспекте. Как мы можем способствовать развитию ответственного собаководства в стране? Мы постоянно подчеркиваем, что выбор и воспитание собаки должны быть обдуманным решением, а не сиюминутным желанием. Пока же мы обсуждаем частности, не рассматривая проблему комплексно", - отметил собеседник агентства.

Он подчеркнул, что подобные ограничения не решат проблему агрессии со стороны собак. "Во-первых, редко можно увидеть посетителей с неконтролируемыми или даже крупными собаками в магазинах и кафе - в большинстве мест уже действуют ограничения по размеру животных. Во-вторых, это вернет нас к старой проблеме привязывания питомцев на улице к столбам или заборам на время отсутствия хозяев, что чревато кражами и развитием сепарационной тревоги у животных, в том числе сопровождающейся агрессией", - пояснил Голубев.

По его словам, обсуждение законопроекта перечеркивает многолетние усилия общества по интеграции собак в городскую культуру и созданию комфортной среды для животных. "Недавно на первом форуме ответственного отношения к животным мы обсуждали достижения в развитии дог-френдли-среды и изменения в сфере собаководства в целом. Сегодня питомец для многих является членом семьи и имеет право на включение в городскую среду и общественные пространства. Например, существуют даже онлайн-карты для собаководов. Неужели мы откажемся от этих проектов? Считаем, что инициатива требует существенной доработки. Запрет владельцам собак на посещение общественных мест, где сейчас разрешен вход с животными, в современном мире выглядит нереалистично и бессмысленно", - заключил Голубев.