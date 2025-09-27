В Севастополе призвали не создавать ажиотаж после возобновления поставок бензина

АИ-95 есть на более чем 10 заправках, сообщил губернатор Михаил Развожаев

СЕВАСТОПОЛЬ, 27 сентября. /ТАСС/. Власти Севастополя призвали горожан не создавать ажиотаж на бензин и не пытаться запастись впрок, так как поставки в город идут непрерывно, и топливо в регионе будет.

"Первое и самое главное: прошу не запасаться бензином "на будущее"! Если у вас половина бака, и вы понимаете, что вам этого количества хватит на 2-3 дня, то не надо сегодня стоять в очередях, пытаясь долить бензин до полного бака. Бензин в город поступает в регулярном режиме. <...> Желание запастись на будущее только ухудшает ситуацию: за несколько часов с заправок исчезает чуть ли не недельный запас", - написал губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Он отметил, что также не будет отпускаться бензин в канистры "про запас", это возможно только по талонам - для спецтехники и организаций.

"Знаю, что есть чаты, где люди "ловят бензовозы". Хочу пояснить, что таким образом вы тоже способствуете ажиотажу. На какие-то заправки может прийти бензовоз, но бензин могут не продавать, а слить для создания запаса для стратегических служб. Кроме этого, после того, как бензовоз сливает бензин, требуется от получаса до часа для "отстойки" топлива", - добавил губернатор.

По его данным, АИ-95 есть на более чем 10 заправках в разных частях города.

Перебои с высокооктановым топливом фиксировались на заправках Крыма и Севастополя в конце августа, ситуацию удалось стабилизировать за несколько дней. В середине сентября проблема возобновилась. Ранее губернатор сообщал, что правительство региона находится в постоянном контакте с Минэнерго России и Минтрансом России, проблему поставок топлива решают в ручном режиме. Сейчас поставки возобновлены.