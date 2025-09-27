Роспотребнадзор запросил у Турции информацию об отравлении российских туристов

В ведомстве напомнили, в качестве мер профилактики нужно мыть руки, пить бутилированную или кипяченую воду, тщательно промывать фрукты и овощи

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Роспотребнадзор направил запрос в Минздрав Турции из-за сообщений о массовом отравлении российских туристов в отеле Кемера. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе надзорного ведомства.

"В связи с появлением в СМИ информации о том, что российские туристы отравились в турецком отеле Dosinia Luxury Resort курорта Кемер, Роспотребнадзор подготовил официальный запрос в Министерство здравоохранения Турции в рамках действующего меморандума о сотрудничестве по борьбе с инфекциями и охране здоровья туристов с просьбой предоставить официальные данные о результатах расследования и оценку риска возможного ухудшения эпидемиологической ситуации", - говорится в сообщении.

Роспотребнадзор также запросил дополнительную информацию у турецких коллег по международным каналам ВОЗ. Официальный запрос будет направлен в Ассоциацию туроператоров России.

В ведомстве напомнили, в качестве мер профилактики нужно мыть руки, пить бутилированную или кипяченую воду, тщательно промывать фрукты и овощи. При ухудшении самочувствия, в том числе по возвращении из зарубежных стран, необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью.