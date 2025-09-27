Прощание с Людмилой Гавриловой пройдет 29 сентября

Актриса умерла 24 сентября в возрасте 73 лет

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Церемония прощания с советской и российской актрисой Людмилой Гавриловой, заслуженной артисткой РФ, известной по ролям в сериале "Глухарь" и фильме "Мимино", состоится в понедельник в Николо-Архангельском крематории. Об этом сообщила во "ВКонтакте" актриса Евгения Шевченко.

"Прощание с Людмилой Ивановной состоится 29 сентября в 11:00 [мск] по адресу Окольная 4 (Николо-Архангельский крематорий)", - говорится в сообщении.

Тело актрисы будет кремировано. Ранее стало известно, что Гаврилова умерла 24 сентября в возрасте 73 лет.

​​​​​​Людмила Гаврилова родилась 17 ноября 1951 года в Калуге. Окончила Театральное училище им. Б. В. Щукина в 1973 году. После до 2011 года работала в труппе Московского академического театра Сатиры. Стала преподавателем кафедры актерского мастерства Театрального училища имени Б. В. Щукина. Снималась в фильме "Мимино", сериалах "Глухарь", "Брак по завещанию", "Такова жизнь", "Погоня за тенью" и других. В 2007 году ей было присвоено звание "Заслуженный артист РФ".