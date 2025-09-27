Режиссер умер в возрасте 59 лет

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Прощание с режиссером и телеведущим Тиграном Кеосаяном пройдет в 15:00 мск в Армянской церкви на Олимпийском проспекте в Москве.

Кеосаян умер в возрасте 59 лет, сообщила ранее его вдова главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Режиссер пережил клиническую смерть и больше восьми месяцев находился в коме в связи с проблемами с сердцем.

Кеосаян - заслуженный деятель искусств РФ (2024), заслуженный артист РФ (2025). Был президентом международного кинофестиваля "Евразия-кинофест", членом Гильдии продюсеров России, Российской академии кинематографических искусств.

Среди его работ - "Бедная Саша", "Ландыш серебристый", "Заяц над бездной" и другие. Всего режиссер поставил более 15 фильмов и сериалов. Кеосаян также вел несколько передач на российском телевидении.