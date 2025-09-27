Полиция Мюнхена призвала людей не приходить на праздник

БЕРЛИН, 28 сентября. /ТАСС/. Вход на праздник пива "Октоберфест" был временно закрыт 27 сентября из-за слишком большого количества посетителей. Об этом сообщила X полиция Мюнхена.

"Не приходите больше на "Октоберфест", - заявили в правоохранительных органах. Там пояснили, что около 17:00 (18:00 мск) на территории проведения фестиваля было так много людей, что невозможно было ни выйти, не зайти. Некоторыми посетителями овладела паника, они звали на помощь, звонили в спасательные службы. "Просто было слишком много народа", - отметили в полиции. Некоторое время спустя ситуация нормализовалась.

Крупнейший в мире, 190-й по счету, фестиваль пива "Октоберфест" открылся 20 сентября. Ожидается, что до 5 октября его посетят несколько миллионов человек. Помимо ярмарочной площади с многочисленными аттракционами и каруселями, главной достопримечательностью "Октоберфеста" являются большие пивные палатки. В 2024 году на фестивале было выпито 7 млн литров пива.