МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Участие девушек в национальном конкурсе "Мисс Россия", сделавших пластические операции, не поощряется, его задача - искать и пропагандировать естественную красоту. Об этом заявила в интервью ТАСС генеральный директор конкурса Анастасия Беляк.

"В современном мире этого стало так много, что еще пять лет назад я бы однозначно сказала, что мы против. Как будто бы мир стал более лоялен, и так много появилось возможностей для того, чтобы чуть-чуть улучшить свою внешность, что будто бы это стало более привычным в повседневной жизни. Но мне кажется, что наша задача все-таки искать девушку с естественной красотой и пропагандировать эту естественную красоту. Поэтому мы, конечно, не очень поощряем. Какие-то глобальные изменения вообще неприемлемы", - сказала она.

Собеседница агентства призналась, что иногда возникают проблемы, когда некоторые девушки обращаются за помощью к специалистам, которые делают косметические операции. "Сейчас, конечно, есть проблема с легкой коррекцией внешности: кто-то делает себе губы, кто-то еще что-то. Но это нас, конечно, тоже беспокоит, потому что кажется, что когда это сделано вульгарно и слишком нарочито, это некрасиво. Бывает, что девушка чуть-чуть что-то скорректировала, и ты даже заметить этого не можешь, потому что выглядит она хорошо. Но когда приходят девушки с большими сделанными губами, мы, конечно, однозначно говорим нет", - отметила Беляк.

О конкурсе

"Мисс Россия" - ежегодный российский конкурс красоты, впервые он прошел в Париже в 1927 году. Изначально в нем участвовали только русские эмигрантки. В Советском Союзе конкурс был возрожден в 1989 году под названием "Мисс СССР". С этого момента он ежегодно проходит в Москве. С 2016 года конкурс патронирует Министерство культуры РФ.

В этом году конкурс стартовал 15 сентября и продлится до 4 октября. Дирекция получила рекордное количество заявок - число достигло 90 тысяч. За титул будут бороться девушки из Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Новосибирска, Владивостока, Республики Саха (Якутия), Татарстана, а также из Москвы и Санкт-Петербурга.

В 2024 году титул Мисс Россия завоевала Валентина Алексеева, которая вошла в число 12 лучших участниц на "Мисс Вселенная".