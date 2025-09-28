Участники СЭЗ из ЛНР создадут почти 9,4 тыс. новых рабочих мест

Резиденты свободной экономической зоны реализуют 161 проект

ЛУГАНСК, 28 сентября. /ТАСС/. Более 150 компаний и предприятий в Луганской Народной Республике стали участниками свободной экономической зоны (СЭЗ), они намерены создать почти 9,4 тыс. новых рабочих мест в регионе. Как сообщил в интервью ТАСС глава ЛНР Леонид Пасечник, республика занимает лидирующие позиции в Донбассе и Новороссии по количеству резидентов СЭЗ.

"Свободная экономическая зона сегодня - это одна из важнейших мер поддержки нашей экономики. Она реализуется максимально успешно. Мы продолжаем занимать лидирующее место среди исторических регионов России по количеству резидентов. Благодаря СЭЗ в регион активно привлекаются финансовые средства. Сейчас у нас 155 резидентов СЭЗ, которые реализуют 161 проект. По итогам их выполнения общий объем инвестиций превысит 120 млрд рублей. Для реализации проектов будет задействовано порядка 35 тыс. работников. Планируется создать 9 370 новых рабочих мест", - сказал он.

Глава региона подчеркнул, что СЭЗ создает выгодные условия для развития и восстановления промышленности, сельского хозяйства и предпринимательства на территории ЛНР. "Так, за три года объем производства сельхозпродукции вырос на 35%. Порядка 70% промышленных предприятий уже возобновили производственную деятельность", - сообщил Пасечник.

Свободная экономическая зона (СЭЗ) на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей была создана 24 июня 2023 года. Зона предполагает особый режим предпринимательской и другой деятельности, который включает налоговые и таможенные льготы, субсидии на возмещение процентов по кредитам, специальные земельные и градостроительные нормативы, иные меры. СЭЗ будет работать до 31 января 2050 года, но этот срок может быть продлен или прекращен досрочно.

С 23 по 27 сентября 2022 года в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. Подавляющее большинство их жителей высказались за такой шаг. 30 сентября президент РФ Владимир Путин и главы регионов подписали договоры о присоединении этих территорий к России. 4 октября Путин подписал законы о ратификации договоров о принятии ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.

Полный текст интервью будет опубликован на сайте ТАСС 30 сентября.