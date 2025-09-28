Пасечник: чиновники ЛНР должны помочь жителям влиться в действительность России

По словам главы республики, важно создать условия, чтобы люди возвращались домой, хотели работать, учиться и растить детей на родине

ЛУГАНСК, 28 сентября. /ТАСС/. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщил в интервью ТАСС, что ставит перед чиновниками региона задачу "помочь жителям республики как можно скорее влиться в российскую действительность".

"Президент [РФ] поставил перед руководителями новых регионов важную задачу: в ближайшие пять лет достичь среднероссийских показателей по всем ключевым направлениям, особенно по уровню жизни граждан. Лидер нашего государства неоднократно подчеркивал, что перемены должны быть ощутимы для каждого жителя Донбасса и Новороссии. Люди должны почувствовать все преимущества жизни в России - социальную защищенность и уверенность в завтрашнем дне. Поэтому я ставлю перед своей командой такую же цель - помочь жителям республики как можно скорее влиться в российскую действительность. Мы должны создать для них такие условия, чтобы люди возвращались домой, хотели работать, учиться, растить детей на своей родной земле. И только с ней связывали свое будущее", - сказал он.

По словам Пасечника, улучшать условия жизни в регионе помогает в том числе программа социально-экономического развития ЛНР, разработанная до 2030 года.

С 23 по 27 сентября 2022 года в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. Подавляющее большинство их жителей высказались за такой шаг. 30 сентября президент РФ Владимир Путин и главы регионов подписали договоры о присоединении этих территорий к России. 4 октября Путин подписал законы о ратификации договоров о принятии ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.

Полный текст интервью будет опубликован на сайте ТАСС 30 сентября.