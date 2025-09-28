Путин прислал венок на прощание с Тиграном Кеосаяном

Церемония пройдет в Москве в Армянской церкви на Олимпийском проспекте

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин прислал венок на церемонию прощания с заслуженным артистом РФ режиссером Тиграном Кеосаяном, передает корреспондент ТАСС.

Венки на церемонию прощания также направили пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов, коллективы российских СМИ, близкие семьи и многие другие. Всего перед входом в церковь установлено порядка 30 венков.

26 сентября главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила о смерти мужа. Ранее Кеосаян пережил клиническую смерть и больше восьми месяцев находился в коме из-за проблем с сердцем. Ему было 59 лет.

Прощание с режиссером пройдет в Армянской церкви на Олимпийском проспекте в Москве. Начало церемонии запланировано на 15:00 мск.

Кеосаян - заслуженный деятель искусств РФ (2024), заслуженный артист РФ (2025). Был президентом международного кинофестиваля "Евразия-кинофест", членом Гильдии продюсеров России, Российской академии кинематографических искусств. Среди его работ - "Бедная Саша", "Ландыш серебристый", "Заяц над бездной" и другие. Всего режиссер поставил более 15 фильмов и сериалов. Кеосаян также вел ряд передач на российском телевидении.