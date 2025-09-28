Память о режиссере будет вечно жить в его фильмах, указала официальный представитель МИД России

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала режиссера Тиграна Кеосаяна настоящим бойцом, память о котором будет вечно жить в его фильмах.

"Физически ушел, но из жизни никогда не уйдет. Он останется в своих работах, в фильмах, в своих передачах, в своей позиции к жизни. Боец настоящий. Человек, который всегда умел поддержать, всегда находил нужные слова, всегда находил нужные дела и поступки для того, чтобы действительно протянуть руку помощи. Самое главное, я об этом уже говорила, он был фантастически добрым человеком", - сказала дипломат журналистам.

Захарова также отметила, что многие знали о его профессионализме и гражданской позиции, но "не каждому было суждено почувствовать его фантастическую доброжелательность".

"У него была нереальная энергетика добра, фантастической радости, даже когда он говорил серьезные вещи, даже когда он говорил вещи жесткие, когда уже вещи крайне неприятными могут быть. Вы знаете, в нем не было какой-то разрушительной энергии злобливости, зла или какой-то негативной агрессии. Всегда от него веяло доброжелательностью, всегда он умел сформировать фантастическую ауру добра и веры в праведность того, что мы делаем", - добавила она.

На церемонию прощания с режиссером Захарова принесла букет красных роз.

"Светлая ему память, сил и поддержки его близким", - сказала дипломат.

26 сентября главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила о смерти Кеосаяна, который был ее мужем. Ранее он пережил клиническую смерть и больше восьми месяцев находился в коме из-за проблем с сердцем. Кеосаяну было 59 лет. Прощание с режиссером проходит в Армянской церкви на Олимпийском проспекте в Москве.

Кеосаян - заслуженный деятель искусств РФ (2024), заслуженный артист РФ (2025). Был президентом международного кинофестиваля "Евразия-кинофест", членом Гильдии продюсеров России, Российской академии кинематографических искусств. Среди его работ - "Бедная Саша", "Ландыш серебристый", "Заяц над бездной" и другие. Всего режиссер поставил более 15 фильмов и сериалов. Кеосаян также вел ряд передач на российском телевидении.