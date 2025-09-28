ЧП из-за алкоголя будет поводом уделить больше внимания проблеме, отметил пресс-секретарь президента

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Трагедия с гибелью людей от суррогатного спиртного в Ленинградской области является из ряда вон выходящим случаем, несмотря на уже достаточно строгие законы в сфере алкоголя. Это будет поводом для большего внимания к данной проблеме, заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сейчас тоже достаточно строгая регуляторика. Все сразу говорят, что надо что-то дополнительное [принять], но сейчас очень строгие законы", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, нужно ли принимать дополнительные законодательные решения в связи с ЧП в Ленобласти.

"Это из ряда вон выходящая авария, это трагедия, которая привела к большому количеству жертв. Правоохранительные органы работают. Это будет повод для того, чтобы просто больше систематизировать работу и большее внимание этому уделить", - подчеркнул Песков.