На юге КНР выявили за неделю 3 153 случая заболевания лихорадкой чикунгунья

Большую часть из них зафиксировали в городском округе Цзянмэнь

ШАНХАЙ, 29 сентября. /ТАСС/. Китайские медики зафиксировали 3 153 новых случая заражения вирусом чикунгунья в южной провинции Гуандун. Как сообщил региональный центр по контролю и профилактике заболеваний, инфицированные выявлены в результате мониторинга с 21 по 27 сентября.

Подавляющее большинство случаев (2 927) диагностировали в городском округе Цзянмэнь, остальные - в городах Гуанчжоу, Фошань, Шэньчжэнь, Чжухай и других населенных пунктах. Директор гуандунского центра по контролю и профилактике заболеваний Кан Минь заявил, что повышенная мобильность населения в период государственных праздников в КНР (1-8 октября) увеличивает риск распространения лихорадки, переносимой комарами. По состоянию на 26 сентября в городе была сформирована группа из более 14 тыс. человек для борьбы с переносчиками заболевания.

По данным местных властей, с 14 по 20 сентября в Гуандуне выявили 2 426 случаев заболевания лихорадкой чикунгунья. Прирост числа зараженных на прошлой неделе зафиксирован на фоне удара супертайфуна "Рагаса", обрушившегося на юг КНР 24 сентября.

В городском округе Цзянмэнь с населением порядка 5 млн человек введен третий уровень реагирования в области здравоохранения из-за лихорадки чикунгунья. В Китае действует четырехуровневая система реагирования на ситуации в сфере здравоохранения, где первый уровень - наивысший. Третий (относительно высокий) уровень вводится при возникновении вспышки заболевания на уровне города.

С конца июля по конец августа вспышка лихорадки была выявлена в гуандунском городе Фошань. После целенаправленной кампании по уничтожению комаров-переносчиков вируса заболеваемость пошла на спад.