Ректор Александр Рыжинский подчеркнул стойкость артистов, которые продолжали выступление, несмотря на угрозу жизни

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Атака ВСУ на Белгородскую филармонию является уничтожением настоящего искусства. Таким мнением в беседе с ТАСС поделился ректор Российской академии музыки имени Гнесиных Александр Рыжинский, подчеркнув стойкость артистов, которые продолжали выступление, несмотря на угрозу жизни.

"Вообще, это (атаку ВСУ - прим. ТАСС) очень трудно комментировать, потому что эти действия абсолютно противоположны тому, что делают музыканты. Музыканты способствуют созиданию добра и объединению людей во имя высоких целей. А то, что сегодня происходит, - это просто уничтожение людей, искусства, изживание добра в мире", - сказал он.

Рыжинский отметил, что можно лишь выразить поддержку и уважение тем, кто, несмотря на опасность, остается на сцене. "Можно только пожелать стойкости всем тем, кто, несмотря на все тяготы и опасность для жизни, все равно продолжают нести свет музыкального искусства в этот мир", - добавил ректор.

28 сентября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале опубликовал кадры, на которых музыканты Белгородской филармонии продолжают выступление во время атаки ВСУ, даже когда в здании погас свет.