Самому младшему из детей девять лет

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Еще 13 несовершеннолетних из России попали в базу данных украинского экстремистского сайта "Миротворец". Об этом свидетельствуют данные ресурса, с которыми ознакомился ТАСС.

Самому младшему из детей девять лет, по двое ребят 11, 12 и 14 лет, один подросток 16 лет и пятеро 17 лет. Владельцы сайта обвиняют всех несовершеннолетних, в том числе самых маленьких, в "сознательном нарушении государственной границы" и покушении на территориальную целостность и суверенитет Украины.

На сайте не первый раз появляются личные данные детей. В базу "Миротворца" уже попадали несовершеннолетние в возрасте от 2 до 17 лет. В 2021 году в него была включена писательница из ЛНР Фаина Савенкова, которой на тот момент было 12 лет. Администраторы сайта утверждали, что девочка якобы "участвует в антиукраинских пропагандистских мероприятиях". В свою очередь Савенкова отметила, что "публикация личных данных детей на подобных сайтах - нарушение прав ребенка".

Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в беседе с ТАСС ранее также заявил, что власти Украины хотят посеять межнациональную рознь на десятилетия, объявляя врагами страны малолетних детей.

Скандальный сайт "Миротворец" был создан в 2014 году. Его цель - установление личностей и публикация персональных данных всех, кто якобы угрожает национальной безопасности Украины. За последние годы в черный список "Миротворца" попали личные данные журналистов, артистов или политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-то иной причине вызвали негативную оценку создателей сайта.