Донбасс и Новороссия отметят воссоединение с Россией турнирами и автопробегами

В этих регионах также пройдут концерты, встречи с ветеранами боевых действий, флешмобы, молодежные шествия и другие мероприятия

ГЕНИЧЕСК, 30 сентября. /ТАСС/. Концерты, различные турниры, ярмарки и автопробеги пройдут в регионах Донбасса и Новороссии 30 сентября в честь годовщины воссоединения с РФ.

В городах Луганской Народной Республики пройдут десятки разных мероприятий: флешмобы, возложение цветов, встречи с ветеранами боевых действий и церемонии водружения российского триколора. Региональная общественная организация "Федерация пауэрлифтинга России" проведет в Луганске турнир ЛНР по жиму лежа.

В Минмолодежи Донецкой Народной Республики сообщили ТАСС, что в честь праздника в ДНР пройдет торжественное вручение первых паспортов, высадка роз в память о погибших студентах, гуманитарная акция волонтеров Москвы. В реготделении "Единой России" сообщили, что в честь годовщины запланирован автопробег.

На нескольких локациях в Мелитополе Запорожской области активисты организации "Юг молодой" будут раздавать флаги РФ. В городе пройдут два концерта, посвященных Дню воссоединения Донбасса и Новороссии с Россией. В Бердянске запланировано молодежное шествие, участники которого пройдут от дворца культуры до Приморской площади, держа в руках государственные флаги.

В Херсонской области, кроме концертов и автопробега, запланирован гастрофестиваль с участием представителей регионов-шефов - жителей будут угощать полевой кашей, восточным пловом, а также поставят рекорд по объему приготовленной ухи, для которой планируется использовать порядка 250 кг карпов. Также в Геническе откроется выставка "Герои нашего времени", посвященная творчеству Николая Баженова, ветерана боевых действий и участника СВО. Кроме того, Минпромторг региона организует ярмарку с продукцией местных производителей и сувениров от ремесленников региона.

Ранее главы всех четырех регионов объявили 30 сентября нерабочим праздничным днем.