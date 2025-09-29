МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Министр обороны РФ Андрей Белоусов подписал приказ о призыве в октябре - декабре 2025 года граждан РФ на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу по призыву. Об этом сообщили в военном ведомстве.

"Приказываю командующим войсками военных округов, военным комиссарам обеспечить совместно с исполнительными органами субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления организацию и проведение призыва в октябре - декабре 2025 года на военную службу в Вооруженные силы Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и органы граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" призыву на военную службу", - говорится в документе.

Тем же приказом со службы должны быть уволены срочники, призванные прошлой осенью.

Приказ будет объявлен вить во всех ротах, батареях, эскадрильях и на кораблях.

Документ подписан во исполнение указа президента России Владимира Путина от 29 сентября "О призыве в октябре - декабре 2025 года граждан Российской Федерации на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу по призыву". С 1 октября по 31 декабря в армию направят 135 тыс. человек. Призывники не будут привлекаться к решению задач специальной военной операции Вооруженных сил РФ на Украине.