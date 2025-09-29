В трех областях и Москве перейдут на электронные повестки

Речь идет о Марий Эл, Рязанской и Сахалинской областях, отметил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Повестки на призыв в рамках осенней призывной кампании в Марий Эл, Рязанской, Сахалинской областях и Москве будут направляться только в электронном виде. Об этом сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский в интервью газете "Красная звезда".

"Изменен механизм доведения повесток. Граждане наряду с бумажными, получают и электронные повестки. При этом в Республике Марий Эл, Рязанской, Сахалинской областях и городе Москве они будут направляться только в электронном виде", - сказал он.

Бурдинский отметил, что информация об этом вносится в общедоступный реестр направленных повесток и считается врученной гражданину по истечении семи дней с момента размещения. Он отметил, что в случае неявки без уважительной причины по истечению 20 дней к гражданину будут применены временные ограничительные меры, направленные на обеспечение явки. При этом сразу после явки в военкомат они будут сняты.

По словам Бурдинского, уведомления о направлении повестки, о применении и отмене ограничений направляются в личный кабинет на портале госуслуг. "Граждане могут ознакомиться с информацией о себе, содержащейся в реестре воинского учета, в том числе о направленных повестках и примененных временных ограничительных мерах, получив соответствующую выписку, которая формируется в личном кабинете реестра повесток, доступном по адресу: реестрповесток.рф", - пояснил Бурдинский.

При этом, добавил он, на портале госуслуг реализованы сервисы, с помощью которых граждане могут обратиться в военный комиссариат для изменения сведений, содержащихся в реестре.