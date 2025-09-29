В Генштабе напомнили, что решение о призыве действительно в течение года

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Российское законодательство перед проведением очередной призывной кампании претерпело ряд изменений, в частности, решение о призыве теперь действительно в течение года. Об этом заявил начальник Главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский.

"В рамках совершенствования учетно-призывной работы в 2025 году внесены изменения в федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе". Теперь решение о призыве на военную службу действительно в течение одного года со дня его принятия, то есть, если гражданин, призванный на военную службу, по каким-либо причинам не отправлен в армию, то он направляется для ее прохождения в период проведения следующей призывной кампании", - сказал он газете "Красная звезда".

Он отметил, что при этом принятое решение о призыве на военную службу подлежит отмене в случае, если у гражданина изменилось состояние здоровья или появились основания для предоставления отсрочки.

Также обеспечена возможность создания одной призывной комиссии в городах федерального значения и в двух и более муниципальных образованиях. Это позволило значительно снизить нагрузку на сотрудников военных комиссариатов, а также оптимизировать количество должностных лиц, привлекаемых к проведению мероприятий призыва.

"Кроме того, в соответствии с внесенными изменениями в законодательство Российской Федерации, теперь право на освобождение от призыва на военную службу имеют граждане, принимавшие не менее шести месяцев участие в боевых действиях в составе добровольческих формирований, а также прошедших военную службу в составе воинских формирований Донецкой и Луганской народных республик, начиная с 11 мая 2014 года. При этом граждане, пребывающие в добровольческих формированиях, имеют право на отсрочку", - добавил он.

К настоящему времени правительство РФ утвердило перечень документов, которые призывникам необходимо представить призывной комиссии, чтобы воспользоваться указанным правом.

Электронные повестки

Бурдинский напомнил, что осенняя призывная кампания будет проводиться с использованием государственной информационной системы "Единый реестр воинского учета". Граждане наряду с бумажными получают и электронные повестки. При этом в Республике Марий Эл, Рязанской, Сахалинской областях и городе Москве они будут направляться только в электронном виде.

Он также отметил, что в период весенней призывной кампании в ГОМУ поступило несколько сотен телефонных обращений.

"Что касается предстоящей призывной кампании, то на официальном сайте Минобороны России в разделе "Военкоматы" размещены номера телефонов военных комиссариатов, по которым граждане могут обратиться по любым интересующим вопросам", - уточнил он.

Кроме того, начиная с 13 октября по телефонам +7 (495) 498-96-96, +7 (495) 498-96-97 +7 (495) 498-96-98 специалисты ГОМУ Генштаба смогут дать разъяснения по вопросам, связанным с призывом.