Президент подчеркнул, что событие имело историческое значение

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил граждан страны с Днем воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией, подчеркнув историческое значение этого события.

"Три года назад на референдумах в Донбассе и Новороссии миллионы наших соотечественников самостоятельно и свободно определили свое будущее", - сказал он в видеообращении по случаю этой даты.

Путин указал, что жители исторических регионов сделали реальностью мечту, с которой жили долгие годы. "Приняли важнейшее, судьбоносное решение - быть со своим Отечеством, с Россией. Вернуться в родную семью, частью которой они являлись всегда", - добавил глава государства.

Он отметил, что вся страна ведет "битву", защищая этот выбор и отстаивая национальные интересы, общую память и ценности.

С 23 по 27 сентября 2022 года в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. Подавляющее большинство жителей высказалось за такой шаг. 30 сентября Путин и главы регионов подписали договоры о присоединении этих территорий к России.