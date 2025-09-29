Реализация инициативы правительства не приведет к существенному снижению распространения этих устройств среди молодежи, полагает глава комитета Госдумы по охране здоровья

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Законодательная инициатива правительства РФ о лицензировании продажи вейпов существенно не ограничит распространение устройств среди молодежи, этот вопрос требует более серьезных мер. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР).

Законопроект об обязательном лицензировании оптовой и розничной торговли табачной продукцией кабмин внес на рассмотрение палаты парламента 25 сентября. Согласно документу, выдачу и аннулирование лицензий на оптовую торговлю, а также аннулирование лицензий на розничную торговлю и развозную торговлю будет осуществлять Росалкогольтабакконтроль, выдачу лицензий на розничную торговлю и развозную торговлю - исполнительные органы субъектов РФ. Лицензированию подлежат только производство, экспорт и импорт такой продукции.

"Фактически продажа табачной продукции и вейпов не прекратится ни в ларьках на остановках, ни на островках в торговых центрах. Считаю, что мера недостаточная, - сказал Леонов. - Данная мера существенно не ограничит распространение вейпов среди молодежи. Потребление сохранится независимо от введения лицензирования".

Депутат отметил, что основным результатом принятия законопроекта станет снижение торговли нелегальной никотинсодержащей продукцией, а не полный вывод вейпов из оборота. Он обратил внимание, что доля таких товаров на рынке вейпов "составляет свыше 60%". "Предложенный механизм лицензирования главным образом позволит вывести из оборота нелегальную никотиносодержащую продукцию, в том числе вейпы, которые несут в себе значительно более высокие риски для здоровья граждан", - объяснил глава думского комитета.