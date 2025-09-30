На странице в мессенджере ежедневно публикуют новости о работе Владимира Путина, кадры с мероприятий и выдержки из документов

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Развитие канала "Кремль. Новости" в национальном мессенджере Max продолжится. Об этом рассказал ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Надо дальше работать. Это же новая среда, она должна развиваться технологически. И сейчас уже достаточно хорошо, но это только начальный путь в развитии, поэтому пока рано подводить итоги", - сказал Песков в ответ на вопрос, как он оценивает первые результаты работы канала.

Страница "Кремль. Новости" создана 7 сентября, первый пост там появился 8 сентября. Ежедневно в канале публикуют новости о работе главы государства - ключевые тезисы выступлений, фото и видео с мероприятий, выдержки из документов. В настоящее время у канала около 450 тыс. подписчиков.