Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками привел в пример строительство дорог, жилья, социальных объектов, а также создание свободной экономической зоны

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Уровень жизни населения в регионах Донбасса и Новороссии за три года не просто вырос, а кардинально изменился. Об этом ТАСС заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

"Уровень жизни населения за три года не только вырос, он стал в корне отличаться от того, что было раньше. Люди говорят "прошло всего лишь три года, но для нас это определенная эпоха". Очень дорогого стоит, когда они оценивают то, что сегодня наша страна делает для каждой семьи: семья - есть сегодня тот самый элемент притяжения всех наших усилий. Мы приняли более 200 законов, которые позволили активно интегрироваться территориям. Это полностью вся система жизни человека", - сказал Водолацкий.

Он отметил, что изменения коснулись различных сегментов социального-экономического развития. Комментируя социальную сферу, он привел в пример темы восстановления и строительства дорог, жилья, социальных объектов. Касаемо экономической сферы, он обратил внимание на эффективность работы созданной свободной экономической зоны.

"Свободная экономическая зона - это огромный импульс для того, чтобы восстановить те предприятия, которые были уничтожены. И тяжелое машиностроение, и металлургия, предприятия по выпуску производства легкой промышленности - это все сегодня набирает обороты. Приходят инвесторы - те же самые жители из Луганской, Донецкой республик, которые уехали в 2014 году, еще раньше, в "большую Россию", как они говорят. Они здесь набрались опыта, у них здесь предприятия, малый и средний бизнес, и они сегодня возвращаются домой. Это становится <…> показателем того, что ты <…> не остался здесь сидеть на своем благосостоянии, а возвращаешься домой", - резюмировал собеседник агентства.