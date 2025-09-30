Водолацкий: воссоединение Донбасса и Новороссии с Россией подняло рейтинг страны

Русский мир огромен, соотечественники за рубежом видят, как Россия заботится о своих согражданах, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Воссоединение исторических регионов с РФ подняло рейтинг страны среди соотечественников во всем мире. Об этом ТАСС заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

30 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин и главы регионов Донбасса и Новороссии после проведенного референдума подписали договоры о присоединении этих территорий к России.

"Это такой спусковой крючок [присоединение Донбасса и Новороссии], который позволил нам наконец-то задуматься о том, что Русский мир, он огромен, что на нас смотрят наши соотечественники, проживающие не только в ближнем зарубежье, но и в дальнем зарубежье. И когда наши соотечественники, которые живут сегодня во Франции, в Париже, в Чили, в Аргентине, в других странах, видят, что Россия начала заботиться, защищать своих соотечественников, своих граждан, это подняло очень высоко рейтинг нашей страны", - сказал собеседник агентства.