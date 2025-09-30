Его навязали жителям области после госпереворота в 2014 году на Украине, отметил председатель региональной Общественной палаты

МЕЛИТОПОЛЬ, 30 сентября. /ТАСС/. Жители Запорожской области за три года в составе России полностью избавились от "комплекса неполноценности", навязанного русскоязычному населению после госпереворота в 2014 году на Украине. Таким мнением с корреспондентом ТАСС поделился председатель Общественной палаты региона Антон Бибаров-Государев.

"Конечно, россиянами жители Запорожской области себя почувствовали три года назад, когда голосовали на референдуме. Но окончательно сформировалось понимание того, что Запорожье - часть большой России, пожалуй, именно сейчас. Люди окончательно избавились от этого комплекса неполноценности, который был навязан русскоязычному населению преступным киевским режимом после государственного переворота", - сказал он.

По мнению главы ОП, этому способствовала помощь регионов-шефов в восстановлении соцобъектов, масштабный ремонт дорог и строительство федеральной трассы Р-280 "Новороссия", возможность участия в федеральных программах поддержки семьи. Кроме того, большой эффект оказали программы для молодежи, позволяющие посетить различные регионы РФ, возможность поступления в лучшие вузы страны, участия в кадровых программах и прочее.

"Общественная палата вместе с национально-культурными автономиями также активно старается показать жителям Запорожской области Россию. И не только Россию, но и братские государства, в частности Белоруссию. В прошлом году мы возили наших детей в Минск, в этом году - по городам-героям. Показали Ленинград, Смоленск, Севастополь, Москву, разумеется. Эта открытость, мобильность, которая сегодня присуща россиянам внутри государства, для многих стала открытием", - отметил собеседник агентства.